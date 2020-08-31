أعلنت السلطات في النيجر الاثنين أن فيضانات عارمة شهدتها البلاد في أغسطس نتيجة هطول الأمطار بغزارة تسببت بمصرع 51 شخصا، وتشريد الآلاف بعد تدمير منازلهم.



والفيضانات ظاهرة شائعة في النيجر خلال موسم الأمطار، حيث تجرف المياه الفائضة من الأنهار وجداول المياه المنازل وتغرق المحاصيل.



وانهار في البلاد قرابة 26 ألف منزل منذ بدء الفيضانات ما أدى إلى مقتل 37 شخصا تحت الأنقاض وغرق 14 آخرين، حسب وزارة الشؤون الإنسانية النيجرية.



وأشار رئيس البلاد محمد إيسوفو إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لدعم 281 ألف متضرر من الفيضانات في أنحاء البلاد.