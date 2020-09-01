تلقت مصالح الشرطة بولاية بشار رفقة عناصر الحماية المدنية بلاغا من سكان عمارات حي التساهمي "ليفوليتيف" ببلدية بشار، عن وجود جثة طفل مبقور البطن ومشوه الوجه في

مشهد أصاب سكان الحي بالصدمة.



وحسب ما حصلت عليه "الخبر" فإن عناصر من فرقة الشرطة العلمية والتقنية تنقلت لعين المكان وعاينت الجثة، في حين تم فتح تحقيق قضائي بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة

بشار، حيث تم سماع عدد من أفراد سكان الحي الذي عثر فيه على الشاب مقتولا بهذه الصورة البشعة، والذي لم يتم التعرف على هويته ومن إذا كان ينحدر من ولاية بشار أو من خارجها، إلا أن مصادر الخبر رجحت أن عمره يتراوح بين 12 و 14 سنة.



