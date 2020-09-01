توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات سهبية وجنوبية وشرقية.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه باللون الأصفر على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من منتصف نهار اليوم، ولايات تندوف، بشار، البيض، النعامة، الأغواط والجلفة، وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة التاسعة ليلا (00 :21)، على أن تتراواح كمية التساقط بين20 إلى 30 ملم محليا .

أما ولايات غرداية، ورڨلة، الوادي، بسكرة، خنشلة وتبسة، فإن الأمطار الرعدية المتوقعة بها فستكون بداية من الساعة السادسة مساء(00:18) إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، ويتوقع أن تقدر كمية الأمطار المتساقطة بين 30 إلى 40 ملم محليا.