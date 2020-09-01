توقعت مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على عدة ولايات سهبية وجنوبية وشرقية.

وأوضحت ذات المصالح في خريطة اليقظة التنبيهية باللون البرتقالي على موقعها الرسمي في "الفايسبوك" أن أمطارا رعدية ستميز بداية من صبيحة اليوم، ولايات تندوف، أدرار، بشار، البيض، النعامة، الأغواط والجلفة، وتستمر الأمطار المتوقعة في التساقط بهذه الولايات إلى غاية الساعة التاسعة ليلا (00 :21)، على أن تتراواح كمية التساقط بين20 إلى 30 ملم محليا .

أما ولايات غرداية، ورڨلة، الوادي، بسكرة، خنشلة وتبسة، فإن الأمطار الرعدية المتوقعة بها فستكون بداية من منتصف نهار اليوم إلى غاية فجر يوم غد الأربعاء، ويتوقع أن تقدر كمية الأمطار المتساقطة بين 30 إلى 40 ملم محليا.