ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لتعكس مسارها بعد أن تكبدت خسائر أثناء الليل، إذ أقبل المستثمرون على الأصول مرتفعة المخاطر وعزفوا عن شراء الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا والذي بلغ أدنى مستوى في عدة سنوات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 47 سنتا أو ما يعادل واحدا في المائة إلى 45.75 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:35 بتوقيت غرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتا أو ما يعادل واحدا بالمائة إلى 43.04 دولار للبرميل.

وانخفض الخامان القياسيان نحو واحد بالمائة يوم الإثنين بفعل مخاوف بشأن فائض إمدادات النفط، مع استمرار الطلب العالمي دون مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19.