أبدى البطل الأولمبي توفيق مخلوفي، مساء الإثنين، جاهزيته لرفع التحدي في أولمبياد طوكيو (23 جويلية ـ 08 أوت 2021)، وقال مخلوفي (32 عامًا) في تصريح له للإذاعة الجزائرية: "كنت جاهزا لأولمبياد طوكيو، لكن جائحة كورونا وتسببها في تأجيل عرس طوكيو، أثرّ سلبًا على برنامجي، خصوصًا مع بقاء الغموض قائمًا لعدة أسابيع بشأن حقيقة إقامة الأولمبياد العام القادم".

وبعدما عاد إلى الجزائر مؤخرًا من جنوب إفريقيا، أبدى ابن سوق أهراس ارتياحًا وأبرز: "أتأهب لاستئناف التحضيرات قريبًا في ضاحية بوشاوي بالعاصمة، ورجوعي إلى الجزائر أراحني نفسيًا بعد 4 أشهر ونصف في جوهانسبورغ". وطمأن صاحب ذهبية أولمبياد لندن 2012 محبيه: "أنا في تحضير متواصل على مدار العام بحسب المرحلة والمناخ، لذا أتدرب في المرتفعات أو على السواحل بحسب ما تقتضيه رياضة المستوى العالي".

وبشأن لعنة الإصابة التي ظلّت تطارده لسنوات، أكد الحائز على فضيتي أولمبياد ريو 2016: "الإصابة صارت ذكرى قديمة، وسأستأنف التدريبات في غضون الأيام القليلة المقبلة، وبشكل مستمر إلى غاية صيف العام القادم". وشدّد مخلوفي على وجوب امتلاك الجزائر مراكز تدريب بمقاييس عالمية، مبديًا أسفه لكون "ألعاب القوى تحظى بالاحترام، لكنّها تفتقر للتقدير"، وانتقد عدم وجود مركز خاص برياضة ألعاب القوى في الجزائر". وانتهى مخلوفي إلى الحديث عن مرحلة ما بعد اعتزاله المضامير، عازمًا على الإسهام بقوة في إنتاج أبطال يشرفون الجزائر في أمّ الرياضات.