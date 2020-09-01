ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر بالقرب من ساحل أتاكاما شمال الشيلي، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بوقوع زلزال بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر في بادئ الأمر ثم عدلها إلى 6.7 درجة في تمام الساعة (04:09) بتوقيت غرينتش، وعلى مسافة 102 كم شمال غرب فالينار في الشيلي.

وتم تحديد مركز الزلزال، الذي وقع على عمق 35 كم، مبدئيا عند ملتقى دائرة عرض 28.013 درجة جنوبا وخط طول 71.196 درجة غربا.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية، كما لم يتم الإعلان عن موجات تسونامي لاحقة.

وللشيلي تاريخ طويل من التعرض لزلازل مدمرة، ومن بينها زلزال وقع في 2010، وبلغت قوته 8.8 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الجنوبي الأوسط، وأدى إلى موجة مد عملاقة دمرت بلدات ساحلية، وزلزال بقوة 7.2 عام 2019.