لا ينوي نادي برشلونة، وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، السماح لنجمه وقائده الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويريد ميسي الرحيل عن برشلونة، من خلال تفعيل بند في عقده يسمح له بالمغادرة مجانا مع نهاية كل موسم، لكن إدارة الفريق الكتالوني تفسر هذا البند بطريقة تجعل المهاجم البالغ من العمر 33 عاما، في حال إصراره على الرحيل، مجبرا على التخلي عن راتبه لمدة عام، مع حرمانه من التوقيع مع أي فريق حتى الصيف المقبل، أي بعد نهاية العقد الحالي الذي يربطه بـ"البارسا".

كما يؤكد برشلونة، أن البند الذي يتحدث عنه ميسي، كان يجب تفعيله بحلول 10 جوان ولم يتم تمديده، على الرغم من إطالة الموسم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث أقيم نهائي دوري أبطال أوروبا في 23 أوت وأعربت رابطة الدوري الإسباني في بيان لها عن توافقها مع الفريق الكاتالوني فيما يخص قضية لاعبه الأرجنتيني، واعتبرت أن "العقد ساري المفعول حاليا وفيه بند جزائي" تبلغ قيمته 700 مليون أورو، وشددت على أن "لإنهاء التعاقد على اللاعب أن يدفع مبلغ هذا البند".