شدد المدير العام لوكالة "عدل"، على ضرورة احترام شركات إنجاز المشاريع السكنية، التزاماتها التعاقدية مع وكالة عدل.

وهددت الوكالة في بيان لها جاء خلال اجتماع حول وضعية تقدم الأشغال بالمشاريع المنطلقة مؤخرا بالولايات التابعة للوكالة الجهوية الجزائر شرق، بأن الوكالة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الشركات المتقاعسة، أو العمل بنظام المناولة، بهدف الانتهاء من السكنات الجاهزة في الآجال المحددة.

وحسب بيان للوكالة، حضر الاجتماع المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، والمدير المكلف بسير العمليات والمدير الجهوي للجزائر شرق، بالإضافة إلى مدراء المشاريع بكل من الجزائر، والبويرة ، وبجاية ، وتيزي وزو وبومرداس.