توفي 29 شخصا وأصيب 1561 آخرون بجروح في حوادث المرور وقعت في مختلف مناطق البلاد في الفترة الممتدة ما بين 23 و 29 أوت الفارط، في حين تم تسجيل 28 حالة وفاة غرقا منها 17 حالة غرق في الشواطئ الممنوعة.

وأفادت، اليوم الثلاثاء، الحصيلة الأسبوعية للمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة لحوادث المرور سجلت بولاية المسيلة بوفاة أربعة أشخاص وجرح 50 آخرين تم إسعافهم و تحويلهم إلى المراكز الاستشفائية، وهذا على إثر وقوع 32 حادث مرور.

وعلى صعيد حراسة الشواطئ والاستجمام، فقد تم تسجيل 28 حالة وفاة غرقا منها 17 حالة في الشواطئ الممنوعة، حسب ذات الحصيلة التي تشير إلى أن الوفيات سجلت في كل من ولاية مستغانم (8 وفيات) وولاية بجاية والشلف وجيجل (3 وفيات في كل ولاية) وولاية الجزائر ووهران وعنابة (2 وفيات في كل ولاية) وبعين تموشنت وتلمسان وتيبازة وسكيكدة والطارف (وفاة واحدة في كل ولاية).

أما فيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة بـ 328 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين عبر 48 ولاية، لحثهم وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القيام بـ771 عملية تعقيم عامة عبر 48 ولاية مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع، أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهاتين العمليتين 1.885 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى 279 سيارة إسعاف و251 شاحنة مضخة.

ومن جهة أخرى، أحصت وحدات الحماية المدنية 3.408 تدخلات سمحت بإخماد 2.460 حريق، منها حرائق منزلية و صناعية و أخرى مختلفة. أما فيما يخص مكافحة حرائق الغابات و المحاصيل الزراعية خلال نفس الفترة، فقد قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 302 حريق منها 114 حريق غابة،و69 حريق أدغال، و75 حريق أحراش، و44 حرائق محاصيل زراعية أدت إلى إتلاف 2.024 هكتار من الغابات، و418 هكتار من الأدغال، و 1.175 هكتار من الحشائش و كذا 43.270 ربطة تبن, و 20.997 شجرة مثمرة و 468 نخلة. وبالنسبة للعمليات المختلفة، قامت وحدات الحماية المدنية بـ4.960 تدخل لتغطية 4.460 عملية إسعاف وإنقاذ الأشخاص في خطر.