أشرف وزير الصناعة الصيدلانية، الدكتور عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، على تنصيب خودير ظريفة في مهامها الجديدة كأمينة عامة للوزارة. ودعا بن باحمد بالمناسبة إطارت القطاع، إلى "المثابرة و الالتزام في أداء المهام المنوطة بهم حتى يتسنى للقطاع بلوغ الأهداف المسطرة له"، حسب ما أفاد به بيان الوزارة.

واغتنم الوزير هذه المناسبة، حسب نفس المصدر، ليذكر بالدور الاستراتيجي الذي سيمثله هذا الفرع في إعادة بعث التنمية الاقتصادية للبلاد وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، و كذا المحاور الأساسية التي تقوم عليها خطة العمل المصادق عليها.