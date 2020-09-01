بات فريق شبيبة القبائل، (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) الذي استأنف التدريبات اليوم الثلاثاء بمناسبة التربص الإعدادي المبرمج بمدينة أقبو( بجاية)- أول فريق جزائري يعود لأجواء التدريبات بعد خمسة أشهر من توقف جميع النشاطات الرياضية بسبب فيروس كورونا "كوفيد 19".

وأوضح فريق شبيبة القبائل في بيان له نشره عبر حسابه الرسمي على صفحة "فايسبوك": أنّ الفريق سجل صبيحة اليوم الثلاثاء عودته للتدريبات بعد عطلة إجبارية دامت خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا "موضحا" أن رفاق حمرون قد خصصوا الحصة التدريبية الأولى التي أشرف عليها المدرب المساعد مراد كروف بمساعدة مدرب حراس المرمى سيفاكس أوديا للجانب البدني".

وبالرغم من أنّ السلطات العمومية لم ترخص بعد للأندية استئناف التدريبات، إلاّ انّ الحكومة كلفت وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي بالتنسيق مع مختلف الاتحاديات الرياضية الوطنية، من أجل العودة التدريجية للنشطات الرياضية دون جمهور، وذلك من خلال اعتماد بروتوكول صحي يتناسب مع كل اختصاص، حسب ما جاء في بيان الوزارة الأولى أمس الاثنين.

وأضاف بيان الشبيبة :"إن جميع العناصر المدعوة لهذا التربص بدت متحمسة للعودة للتدريبات التي تقام في أجواء ممتازة "مؤكدة" أنّ هذا التربص يقام بمراعاة صارمة لإجراءات التباعد التي فرضتها الوضعية الوبائية ".

ومعلوم أنّ هذا التربص، كان مبرمجا آنفا ليوم السبت 29 أوت، قبل أن يتم تأجيله بـ 48 ساعة لتمكين الطاقم الفني من القيام بالفحوصات الطبية اللازمة ومن ثم الحصول على إشارة الضوء الأخضر من طرف الطبيب الرئيسي للفريق .

ويذكر أنّ فريق شبيبة القبائل الذي يقوده المدرب التونسي يمين زلفاني، قد أنهى البطولة الموسم المنصرم (2019 -2020) الذي توقف رسميا بسبب فيروس كورونا، في المركز الرابع بمجموع 36 نقطة، متخلفا بأربع نقاط عن المتصدر شباب بلوزداد المتوج بلقب البطولة الوطنية.