حل صبيحة اليوم وفد وزاري متكون من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كريم بلجود ووزير السكن والعمران والمدينة كمال ناصري بميلة لمتابعة تنفيذ إجراءات التكفل بمنكوبي زلزال 7أوت 2020.

وقد التقى الوفد الوزاري بممثلين عن المنكوبين و بحضور والي الولاية مولاي عبد الوهاب ورئيس المجلس الشعبي الولائي ، في جلسة مطولة استمع فيها الوزيران إلى انشغالات ممثلي المنكوبين، وقدما الإجابات الوافية حول المتابعة المستمرة للملف و الإجراءات المتبعة للتكفل بإيواء وإسكان المتضررين و تعويضهم.

ودعا الوزيران ممثلي المنكوبين إلى وضع ثقتهم في السلطات العليا للبلاد التي تسهر على متابعة الملف و توليه عناية خاصة، وطمأن وزير الداخلية المنكوبين بأن الدولة واقفة إلى جانبهم و لن تتخلى عن مواطنيها في هذه المحنة.

و كان قبل ذلك والي ميلة مولاي عبد الوهاب قد استقبل ممثلي الأحياء المتضررة و حث المعنيين على ضرورة تبني أسلوب الحوار في متابعة الملف.