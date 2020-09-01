قرر اليوم الثلاثاء، الاتحاد الوطني للناقلين تعليق الإضراب الذي كان مقررا غد الأربعاء إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري، مؤكدا دخوله في إضراب دون سابق إشعار بعد هذا التاريخ في حال تأخر الوزارة في الاستجابة للمطالب المرفوعة.

وأصدر اليوم المكتب الوطني للاتحاد الوطني للناقلين بيانا كشف فيه عن قرار تعليق الإضراب إلى 20 سبتمبر بموافقة أغلبية المكاتب الولائية . وأشار البيان الذي توج لقاء المكتب الوطني للاتحاد برؤساء المكاتب الولائية والذي يحمل توقيع رئيس الاتحاد محمد بلال أن القرار جاء بالنظر لتزامن الإضراب المقرر وامتحان شهادة التعليم المتوسط يوم 07 سبتمبر 2020، وامتحان شهادة البكالوريا في 13 سبتمبر 2020 والحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية بتاريخ 31 أوت 2020 في سلك الولاة والولاة المنتدبين وكذا نظرا لاستجابة وزير النقل لمطالب الاتحاد بخصوص مقابلة ممثليه.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعليق الاضراب سيدخل مباشرة في اضراب وطني دون إشعار مسبق.

وكان الاتحاد الوطني للناقلين قد أودع إشعارا بالدخول في إضراب وطني بداية من يوم غد 2 سبتمبر 2020، بسبب تأخر وزارة النقل في معالجة أرضية المطالب المرفوعة من طرف الناقلين الخواص المتضررين من الجائحة ، قبل أن يعود اليوم ويقرر التعليق المؤقت للاضراب.