اعتبر رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن الاستفتاء حول الدستور المزمع تنظيمه في الفاتح من نوفمبر المقبل يعد فرصة لتدعيم الوفاق الوطني، وأن كل الأطراف الفاعلين من مجتمع مدني وأحزاب سياسية مدعون للمساهمة فيه.

وقال شرفي لدى استضافته، هذا الثلاثاء، بالقناة الإذاعية الثانية، بأنه تم تسطير برنامج خاص يهدف إلى ربط اتصالات تشاورية مع الأحزاب السياسية، داعيا إياها، في ذات السياق، إلى القيام بتأطير أفراد المجتمع وتوعيتهم بالأهمية البالغة لهذا الموعد الانتخابي.

وأوضح بأن الانطلاق الفعلي لتحسيس المواطنين سيكون بشكل قانوني بمجرد إصدار المرسوم الاستدعائي من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وشدد رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي على أهمية البرتوكول الصحي الذي تم تقديمه للجنة العلمية لدى وزارة الصحة بهدف حماية المواطنين من جهة و المؤطرين من جهة أخرى .