تمكنت عناصر الأمن الحضري الثامن بأمن ولاية غليزان، من تفكيك جمعية أشرار تحترف سرقة المنازل متكونة من 4 أشخاص من بينهم قاصر واسترجاع المبلغ المالي محل سرقة. وجاءت القضية على إثر تقدم الضحية لذات المصالح بشكوى مفادها تعرض مسكنه إلى السرقة بالكسر من قبل مجهولين والتي طالت مبلغ مالي قدره الشاكي بـ 35 مليون.

وبعد مباشرة عملية البحث والتحري من قبل مصالح الأمن أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وبعد تفتيش مسكن أحدهم تم استرجاع جزء من المبلغ المالي محل السرقة.

في نفس السياق تمكنت عناصر الأمن الحضري السابع من توقيف شخص تورط في السرقة في حالة تلبس من داخل محل تجاري، بعد الاستعانة بشريط الفيديو الخاص بكاميرات المراقبة المثبتة داخل المحل أفضت إلى توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس واسترجاع المسروقات وتم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهم، قدموا بموجبه أمام العدالة.