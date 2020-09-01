عرف نصاب الزكاة الذي يحدد عادة بمقابل مقدار من الذهب، يعادل 85 غراما هذه السنة أيضا، على غرار السنوات الماضية، ارتفاعا محسوسا، حيث بلغ معادل 705.500 دينار جزائري، فيما قدر مقابل سعر الغرام من الذهب بـ8300 دينار بزيادة قيمتها 1450 دينار مقارنة بسنة 2019.

ويعكس التطور المسجل في مقدار نصاب الزكاة القيمة الاسمية للعملة الوطنية، إلى جانب الارتفاع المسجل في سعر الذهب الذي غالبا ما يمثل مادة الملجأ أو الملاذ، لاسيما في فترات الأزمات. ويلاحظ وفقا للمعطيات التي توفرها وزارة الشؤون الدينية بخصوص ضبط نصاب الزكاة، نسب الارتفاع والنمو المسجل، لاسيما فيما يتعلق بمعادل غرام الذهب، لاسيما خلال العشريتين الماضيتين.

فإذا كان غرام الذهب قد عرف استقرارا نسبيا في الثمانينيات، وكان يبلغ مثلا خلال سنة 1983 ما يعادل 117.64 دينار للغرام وقيمة إجمالية لمقابل 85 غراما من نصاب الزكاة تعادل 10 آلاف دينار، فإنّ الغرام من الذهب انتقل سنة 1990 إلى ما يقدر بـ180 دينار بفارق 62.36 دينار بعد تسجيله استقرارا لمدة 7 سنوات تقريبا، مع تحديد النصاب بـ15300 دينار.

إلا أن قيمة الغرام من الذهب سجل قفزة كبيرة في فترة شهدت الجزائر فيها أزمة حادة خلال التسعينيات، إذ انتقل الغرام في 1991 إلى 420 دينار، أي بنسبة نمو فاقت 130 بالمائة خلال سنة واحدة، مع انتقال مقدار النصاب من 15300 إلى 35700 دينار.

وواصل مقدار سعر الغرام من الذهب ارتفاعه الكبير، ليصل سنة 2000 إلى مستوى 1130 دينار ومقدار النصاب 96050 دينار جزائري، ويتعدى لأول مرة النصاب عتبة 100 ألف دينار سنة 2003، مع تقدير سعر الغرام من الذهب بـ1200 دينار.

وعرفت فترة 2014 و2015 الاستثناء، حينما سجل غرام الذهب التراجع الوحيد له، حيث بلغ 4650 دينار بعد أن كان يقدر سنة من قبل بـ5900 دينار، وقدر النصاب في سنتي 2014 و2015 بنحو 450500 دينار مقابل 395250 دينار سنة 2013.

ويعود المنحى التصاعدي من سنة 2016 إلى سنة 2020 بصورة نسبية، حيث قدر سعر الغرام من الذهب بـ5300 دينار و5300 دينار أيضا، ثم 6500 دينار و6850 و8300 دينار على التوالي لغرام الذهب. كما بلغ مقدار النصاب 450500 دينار سنتي 2016 و2017، ثم 552500 دينار في 2018، و582250 دينار في 2019، وأخيرا 705500 دينار في 2020.

وفي المحصلة، يلاحظ أن قيمة مقدار غرام من الذهب ارتفع بنسبة 86.39 بالمائة ما بين 2000 و2020، وارتفع بنسبة تقدر بحوالي 52.41 بالمائة ما بين 2010 و2020، كما بلغت النسبة ما بين 1990 و2020 ما معدله 97.84 بالمائة.