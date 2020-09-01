سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى 44833 ، بينها 1518 وفاة.

كما تم تسجيل 249 حالة شفاء جديدة من الفيروس، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التشافي إلى 31493.

وأضاف فورار أن 17 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 13 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين أن 18 ولاية لم تسجل أي حالة.

كما أضاف المصدر أن 38 مريض متواجدون بمصلحة العناية المركزة.