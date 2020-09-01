سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر :4.771 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 53

وهران : 3.539 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

البليدة : 3.478 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 26

سطيف :2.980 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

باتنة :1.547حالة مؤكدة

حالة جديدة : 24

بجاية : 1.518 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

قسنطينة :1.505 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تيبازة : 1.253 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المسيلة : 1.188 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

عنابة : 1.176 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الجلفة : 1.126 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

البويرة : 1.090 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

تلمسان : 1.091 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 15

الوادي : 1.056 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 922 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

بومرداس : 828 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

تيزي وزو : 841 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 57

عينن الدفلى: 741 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تبسة : 737 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 10

المدية : 723 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

جيجل : 706 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

مستغانم : 689 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الأغواط : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 7

أم البواقي : 640 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

أدرار : 626 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

خنشلة : 576 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

سكيكدة : 546 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

قالمة : 476 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 401 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

ميلة : 369 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 333 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 14

نعامة : 254 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 196 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 69 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4