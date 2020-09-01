كورونا : توزيع الإصابات حسب الولايات
سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر :4.771 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 53
وهران : 3.539 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
البليدة : 3.478 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 26
سطيف :2.980 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
باتنة :1.547حالة مؤكدة
حالة جديدة : 24
بجاية : 1.518 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
قسنطينة :1.505 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تيبازة : 1.253 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المسيلة : 1.188 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
عنابة : 1.176 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الجلفة : 1.126 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
البويرة : 1.090 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
تلمسان : 1.091 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 15
الوادي : 1.056 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 922 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
بومرداس : 828 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
تيزي وزو : 841 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 57
عينن الدفلى: 741 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تبسة : 737 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 10
المدية : 723 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
جيجل : 706 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
مستغانم : 689 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الأغواط : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 7
أم البواقي : 640 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
أدرار : 626 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
خنشلة : 576 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
سكيكدة : 546 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
قالمة : 476 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
غرداية : 429 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 401 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
ميلة : 369 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
مـعـسـكـر : 326 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 333 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 14
نعامة : 254 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 196 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 69 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4