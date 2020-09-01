كورونا: توزيع الإصابات حسب الولايات

أخبار الوطن
1 سبتمبر 2020 () - س.أ
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سجلت 339 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 249 مريضا للشفاء، حسب ما كشف عنه اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار. 

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي : 

 الجزائر :4.771  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  53

  

وهران : 3.539 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  18

  

  البليدة : 3.478 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  26

 

سطيف :2.980  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

 باتنة :1.547حالة مؤكدة

حالة جديدة :  24

 

 بجاية :  1.518  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

قسنطينة :1.505 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

تيبازة : 1.253 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12 

 

 ورقلة : 1.222  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

بسكرة : 1.217 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

المسيلة :   1.188  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1 

 

عنابة :  1.176  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0 

 

الجلفة :  1.126 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

البويرة : 1.090  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2 

 

تلمسان : 1.091 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  15

 الوادي : 1.056 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  

تيارت : 922  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5

 

بومرداس : 828  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  14

 

تيزي وزو : 841   حالة مؤكدة

حالة جديدة :  57

 

عينن الدفلى: 741  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  5

 

تبسة : 737  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  10

 

المدية : 723  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

جيجل : 706  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

مستغانم : 689  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الأغواط : 669 حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

عين تموشنت : 669  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  7

 

 أم البواقي : 640  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  1

 

 أدرار : 626  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

خنشلة : 576  حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

 

سكيكدة : 546  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  2

 

قالمة : 476  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  6

 

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 401  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

تيسمسيلت : 405  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  14

 

ميلة : 369 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

  

بشار : 347  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

مـعـسـكـر : 326  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0 

 

سوق أهراس : 333  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  14 

 

النعامة : 254 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  3

 

تندوف : 197  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 194  حالة مؤكدة

 حالة جديدة :  0

 

غليزان : 196  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  2

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0

 

  سعيدة : 69  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  4

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