تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية غليزان للمرة الثانية على التوالي وخلال أسبوع من وضع حد لشخص في عقده الرابع من العمر يمتهن ممارسة السحر والشعوذة .

تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات لذات المصلحة مفادها وجود شخص يقوم ممارسة الشعوذة عن طريق النصب و الاحتيال على المواطنين داخل مسكنه بإحدى الأحياء الشعبية،ليتم على إثرها إعداد خطة محكمة بغية الترصد للمشتبه فيه والتي أسفرت عن توقيفه في حالة تلبس مع سبعة نساء وقاصرين داخل مسكنه.وبعد تفتيش المسكن عثر على كتب قرآنية مدنسة و طلاسم وجداول خاصة بالشعوذة إلى جانب كتب السحر والشعوذة،وأعشاب وعقاقير و كذا عدد من القارورات بها سوائل تستخدم في الشعوذة.

وقد تم إنجاز ملف إجراء قضائي في حق السالف الذكر قدّم بموجبه أمام العدالة.