تشهد عملية التموين بالمياه الشروب بعدة بلديات بولاية الشلف بدءا من اليوم الثلاثاء تذبذبا في التوزيع نظرا لعطب بإحدى المضخات التابعة لمحطة الضخ الواقعة ببلدية عين مران، حسبما أفاد به بيان لمؤسسة الجزائرية للمياه.

وأوضح البيان أن كلا من بلديات عين مران وتاوقريت والظهرة، وبقعة "الصوالة" ببلدية الصبحة، وبقعة "عين الصراق" ببلدية الهرانفة، ستعرف تذبذبا في التموين بالمياه الشروب بدء من اليوم الثلاثاء.

واستنادا للمصدر فإن هذا التذبذب في التموين بالمياه الشروب مرده أشغال تصليح العطب الذي أصاب إحدى المضخات الواقعة بمحطة الضخ رقم 1 لسلسلة الإنتاج ببلدية عين مران، والتي يتم انطلاقا منها تزويد البلديات والأحياء السالفة الذكر.

ومن المنتظر أن يعود العمل ببرنامج التوزيع المعتاد بعد الانتهاء من أشغال التصليح، حيث تعمل الفرق المختصة لذات المؤسسة على إتمام الأشغال في أقرب الآجال.