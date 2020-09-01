سيتم قطع التموين بالغاز الطبيعي غدا الأربعاء في عدة أحياء ببلدية أولاد يعيش ولاية البليدة، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن مؤسسة التوزيع البليدة.

وستمس عملية الانقطاع، استنادا لذات البيان، أحياء كل من 1240 مسكن و402 و360 و320 وحي عدل من عمارة 17 إلى 36

و حي 260 مسكن و التوارس و طريق الصومعة وحي 384 مسكن حليل و حي عدل حي فتال وحي الاشتراكي و حي 283 عسكري فتال وحي كاف الحمام و مزرعة بن دالي.

وأوضح البيان ان عملية الانقطاع ستكون في الفترة ما بين الواحدة زوالا الى السادسة مساء.