انقطاع غدا في التموين بالغاز الطبيعي ببلدية اولاد يعيش

مجتمع
1 سبتمبر 2020 () - واج/س.أ
0 قراءة
+ -

سيتم قطع التموين بالغاز الطبيعي غدا الأربعاء في عدة أحياء ببلدية أولاد يعيش ولاية البليدة، حسبما افاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن مؤسسة التوزيع البليدة.

وستمس عملية الانقطاع، استنادا لذات البيان، أحياء كل من 1240  مسكن و402  و360 و320 وحي عدل من عمارة 17 إلى 36

و حي 260 مسكن و التوارس و طريق الصومعة وحي 384  مسكن حليل و حي عدل حي فتال وحي الاشتراكي و حي 283 عسكري فتال وحي كاف الحمام و مزرعة بن دالي.

وأوضح البيان ان عملية الانقطاع ستكون في الفترة ما بين الواحدة زوالا الى السادسة مساء.

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول