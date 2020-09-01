قال علماء روس أن العلاج الصيني لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) الذي يستخدم تكنولوجيا خلوية "يبدو واعدا"، حسبما نقلته وكالة أنباء (سبتونيك) الروسية أمس.

و يخطط باحثون من المركز السريري للصحة العامة ب"شانغهاي" و مستشفى "جينينتان" في "ووهان", لإطلاق تجارب سريرية باستخدام منتجات إفراز الخلايا الجذعية.

وقال ستانيسلاف أوتساتافنوف من معهد موسكو للفيزياء والتكنولوجيا، "إنني أقيم المنهجية المقترحة في الصين بأنها واعدة، لكن التجارب السريرية هي التي ستخبرنا بشأن الفاعلية والسلامة. ومن الناحية النظرية يتعين أن يساعد العلاج بالخلايا في تجديد مناطق الرئة التالفة".

من جهته، ذكر أليكسي ليونداب، المدير التنفيذي لمصانع مؤسسة المنتجات الطبية الحيوية الخلوية، أنه "من المفترض أن يستخدم المنهج المقترح من الخبراء الصينيين إكسوزومات الأنسجة الدهنية. البحث يتواصب، وتعتبر الفكرة نفسها واعدة".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) أصبح وباءا عالميا.

وأظهرت آخر الإحصاءات الصادرة عن المنظمة أن حالات الإصابة العالمية تخطت 25 مليونا، بينما تخطى عدد حالات الوفاة 847 ألف حالة.