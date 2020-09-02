أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الأربعاء محاكمة الإخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد إلى يوم 9 سبتمبر الجاري بناء على طلب من هيئة الدفاع.

وتم إيداع الإخوة رضا وعبد القادر- كريم و طارق كونيناف رهن الحبس المؤقت في 24 أفريل 2019 بعد مثولهم أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد.

ويتابع الإخوة كونيناف بعدة تهم تتعلق بـ"استغلال النفوذ" و "تحويل عقارات وامتيازات" و"عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية عند انجاز مشاريع عمومية".

وبررت هيئة الدفاع طلب التأجيل بـ"استحالة" الاطلاع على بعض الملفات و الوثائق التي يرونها "ضرورية للسير الحسن للمحاكمة". ووافق القاضي على الطلب لتمكين هيئة الدفاع من الحصول على هذه الوثائق.