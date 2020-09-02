يعقد المكتب الفيدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف) اجتماعا يوم الثلاثاء المقبل في دورة عادية بمقر الهيئة بدالي براهيم بالعاصمة، حسب ما أوردته الفيدرالية اليوم الأربعاء على موقعها الرسمي.

وخلال هذا الاجتماع، ستتم مناقشة تقارير نشاطات الرابطات الخمس وهي: الرابطة المحترفة، رابطة الهواة، رابطة ما بين الجهات، رابطة كرة القدم النسوية ورابطة كرة القدم داخل القاعات.

كما سيتطرق أعضاء المكتب إلى تقارير المديرية الفنية الوطنية وجميع اللجان: لجنة المالية، كأس الجزائر، اللجنة الطبية الفيدرالية، لجنة تسوية النزاعات، اللجنة التحكيمية، كرة القدم النسوية، لجنة التنسيق مع الرابطات، لجنة قانون اللاعب ولجنة كرة القدم داخل القاعة والكرة الشاطئية.

ويرتقب أن يصادق الأعضاء على محضر الاجتماع الأخير للمكتب المنعقد يوم 10 أوت الفارط.