قامت المصالح التقنية للحماية المدنية بإجراء عدة زيارات أمنية وقائية لكل المؤسسات التعليمية المعنية بالامتحانات نهاية السنة الدراسية (امتحانات الطور المتوسط والبكالوريا) 2019- 2020.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الأربعاء، أن "الهدف المرجو من هذه الزيارات هو الوقوف على مدى تطبيق مقاييس مطابقة السلامة وكذا مدى احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا وهذا للوقوف على سلامة الممتحنين والمؤطرين".

وفي إطار العمل الوقائي قامت وحدات الحماية المدنية بعدة عمليات تعقيم عبر 4757 مركز للامتحانات مخصص لاستقبال التلاميذ الممتحنين و153 مركز مخصص لعملية التصحيح.

كما سيتم وضع جهاز أمني عملياتي متكون من 18319 عون تدخل بمختلف الرتب و1415 سيارة إسعاف وكذا 886 شاحنة إطفاء، من أجل السهر على سلامة وأمن الممتحنين وكذا المؤطرين.