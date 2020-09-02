أعلنت إدارة مولودية وهران، عن تعاقدها مع المهاجم هشام نقاش، الذي أمضى على عقد مدته موسمين خلال مرحلة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف النادي عبر صفحته الرسمية يوم الثلاثاء، أن نقاش أمضى على عقد يمتد لموسمين، بحضور رئيس مجلس إدارة مولودية وهران الطيب محياوي، كما أكدت الإدارة أن المدرب الجديد الفرنسي برنار كازوني، هو الذي أصر على إستقدامه.

جدير بالذكر، أن نقاش الذي كان يحمل ألوان مولودية الجزائر الموسم الماضي، يعتبر رابع المستقدمين بعد كل من حارس شباب قسنطينة حسام ليمام ومهاجم وداد بوفاريك عادل خطابي اللذين أمضيا عقدا لمدة موسمين والمهاجم صيام شربف قادما من جمعية عين مليلة.

في سياق متصل، أعلنت إدارة الطيب محياوي، أيضا أن ابن المدير العام السابق، إلياس شريف الوزاني أمضي على عقد احترافي طويل الأمد في فئة أقل من 19 سنة، وتدرج إلياس في مختلف الفئات الشبانية لنادي مولودية وهران، وهو الابن الأوسط للمدير العام السابق لنادي مولودية وهران، سي طاهر شريف الوزاني.