كشفت إدارة نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن القميص الذي سيخوض به الفريق غمار مسابقات الموسم المقبل، مشيرة إلى أنه سيكون متاحا للبيع للجمهور عبر الموقع الرسمي للنادي.

وفاجأ الحساب الرسمي لفريق برشلونة على موقع "تويتر" الجماهير بنشر صورة لبعض اللاعبين وهم يرتدون القميص وعلى رأسهم صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأوضح أن "القميص الجديد سيكون متاحاً عبر الموقع الرسمي للفريق والذي سيصبح متاحاً للبيع للجمهور".

وذلك على عكس كافة التقارير التي تتحدث عن رغبة ميسي بالرحيل واحتمالية انتقاله إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكان ميسي قد أبلغ ناديه قبل عدة أيام برغبته في الرحيل عبر فاكس رسمي، لكن الإدارة ترفض التفريط في خدماته وترغب في استمراره حتى نهاية عقده على الأقل في 2021.

وفي السياق، ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن والد ميسي يخطط للاجتماع بجوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، خلال الساعات القليلة المقبلة، لحسم مستقبل قائد البارسا.

وفور وصوله إلى برشلونة، التف الصحفيون حول والد ميسي، لكنه رد بعبارة واحدة فقط "لا أعرف أي شيء يا رفاق".

وردا على سؤال عن مدى إمكانية بقاء اللاعب لموسم آخر مع البارسا، أجاب "أرى ذلك صعبا".

وأفادت الصحيفة بأن مهمة والد ميسي ترتكز على التوصل لاتفاق ودي مع مسؤولي البارسا، لتفادي تصعيد النزاع من جانب النادي، الذي لا ينوي التفاوض على بيعه، بل سيتقدم بعرض لتجديد العقد لعام آخر على الأقل.