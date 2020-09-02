أقدم أعضاء المجلس الشعبي لبلدية إعكورن مدعمين بأعضاء لجان الـ 24 للقرى التي تضمها البلدية، صباح اليوم الأربعاء، على شل حركة المرور بالطريق الوطني رقم 12 في جزئه الرابط بين مدينتهم بإقليم ولاية بجاية وبتيزي وزو للاحتجاج على ما أعتبروه وقوف الإدارة كحجر عثرة أمام تجسيد المشاريع التنموية بإعكورن.

وحسب توات سالم نائب رئيس بلدية إعكورن فإن هذه الأخيرة تعاني من عجز مس جل القطاعات منها الري، الطرقات، الصحة، قطاع التعليم، إلى جانب التماطل في تجسيد مشاريع استثمارية لخواص في قطاع السياحة والترفيه وغيرها من المشاكل التي دفعتهم لتنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية .