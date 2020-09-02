أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان عبر موقعه الرسمي، عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بفيروس كورونا بعد انتهاء عطلة الصيف المخصصة للفريق. وأفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا من ضمن اللاعبين المصابين بفيروس كورونا.

وأضافت أن اللاعبين الثلاثة المصابين بالفيروس هم أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس ونيمار دا سيلفا وسيتم عمل الإجراءات اللازمة لهم. وأفادت بأنه سيتم عزل هؤلاء اللاعبين، الذين أُصيبوا بالعدوى أثناء فترة الإجازة الصيفية، التي تحصل عليها اللاعبون بعد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.