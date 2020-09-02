تم اتخاد جملة من الإجراءات التأديبية ضد المسؤولين الطبيين والإداريين العاملين بالمركز الاستشفائي الجامعي "ابن رشد" بولاية عنابة وذلك إثر التحريات ونتائج التحقيق التي أمر بها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، حول وضعية مصلحة الطب الداخلي بالمركز، حسب ما أورده اليوم الأربعاء بيان للوزارة.

و جاء في البيان "إثر تداول فيديو عبر شبكات التواصل الاجتماعي حول وضعية مصلحة الطب الداخلي بالمركز الاستشفائي الجامعي"ابن رشد" بولاية عنابة الذي يظهر الحالة المزرية للاستشفاء على مستوى هذه المصلحة من ناحية التكفل الطبي والنظافة، أمر وزير الصحة بتكليف لجنة تفتيش مركزية من أجل القيام بتحقيق ميداني وبحث إداري لمعرفة ظروف وملابسات هذا الوضع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "على إثر التحريات ونتائج التحقيق ثبت أن أسباب هذه الوضعية راجع إلى الإهمال من طرف مسؤولي هذه المصلحة، وعليه اتخذت جملة من الإجراءات التأديبية شملت معاقبة المسؤولين الطبيين والإداريين العاملين بالمستشفى".

وأوضح البيان أنه "من المنتظر في الأيام القادمة تكثيف عمليات التفتيش من أجل ردع كل أنواع المخالفات والتهاون بشتى أشكاله".