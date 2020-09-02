قامت مصالح مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، بتسليم 41 ألف كمامة لفائدة مديرية التربية للولاية لفائدة مترشحي شهادة التعليم المتوسط و البكالوريا و مؤطري هذين الإمتحانين المبرمجين للفترة الممتدة من 7 سبتمبر إلى غاية من يوم17 سبتمبر من نفس الشهر.

حسب بيان لخلية الإتصال بمديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، تم خياطة ذات الكمامات الواقية من وباء كورونا فيروس على مستوى مختلف المعاهد لتي تضمها المديرية.

و ـضاف المصدر أنه سيتم ايضا تقديم 12 ألف كمامة إضافية قبيل إجراء الإمتحانين .