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تسليم 41 ألف كمامة لقطاع التربية بتيزي وزو

أخبار الوطن
2 سبتمبر 2020 () - علي رايح
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قامت مصالح مديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، اليوم الأربعاء، بتسليم 41 ألف كمامة لفائدة مديرية التربية للولاية  لفائدة مترشحي شهادة  التعليم المتوسط و البكالوريا و مؤطري هذين  الإمتحانين  المبرمجين للفترة الممتدة من 7  سبتمبر  إلى غاية من يوم17 سبتمبر من نفس الشهر.

حسب بيان لخلية الإتصال بمديرية التكوين و التعليم المهنيين لولاية تيزي وزو، تم  خياطة ذات الكمامات الواقية من وباء كورونا فيروس على مستوى مختلف المعاهد لتي تضمها المديرية.

و ـضاف المصدر أنه سيتم ايضا تقديم 12 ألف كمامة إضافية قبيل إجراء الإمتحانين .

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كلمات دلالية:
كورونا

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