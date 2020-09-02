توصلت إدارة نادي اتحاد الجزائر، اليوم الأربعاء، إلى اتفاق مع الجناح الأيمن إلياس يعيش، لفسخ عقده بالتراضي، حسبما أعلنه الفريق الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك.

وقال النادي العاصمي عبر البيان الذي نشره: "توصلنا إلى اتفاق اليوم الأربعاء 2 سبتمبر بين اتحاد الجزائر و اللاعب إلياس يعيش لفسح عقده بالتراضي. نتمنى حظا سعيدا للاعب في بقية مشواره الرياضي".

ويتواجد يعيش (22 سنة) -عقده كان ممتدا إلى 2022- ضمن قائمة اللاعبين المسرحين، التي كشف عنها الخميس الفارط، عنتر يحي، المدير الرياضي لفريق أبناء سوسطارة.

وتضم قائمة المسرحين : يعيش، عرجي, منصوري (حارس المرمى)، رجهيمي, تيبوتين، شريفي, خيراوي و أوكال.

وقال قائد المنتخب الجزائري السابق في حوار تم نشره على صفحة الاتحاد: "أنهيت اللقاءات مع اللاعبين المعنيين أو مع وكلاء أعمالهم, في انتظار عودة المدافع بلقروي من تونس من أجل الحديث عن احتمالية فك الارتباط".

وبخصوص الاستقدمات تحسبا للموسم الجديد، انتدب اتحاد الجزائر ثلاثة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، ويتعلق الأمر بكل من الظهيرين فاتح عاشور (اتحاد بلعباس) و سعدي رضواني (وفاق سطيف), فضلا عن المهاجم الفرانكو-جزائري أسامة عبد الجليل.

و تمكن عنتر يحيى من العودة إلى أرض الوطن، في 9 أوت الجاري، عبر رحلة إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين بالخارج، بعد عدة أشهر من تعيينه في منصبه من طرف الرئيس المدير العام لمجمع "سيربور"، و رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم, اتحاد الجزائر، عاشور جلول. واستهل المدير الرياضي مهامه بملف اللاعبين القابلين للتسريح و أيضا ملف الاستقدامات.

للتذكير، فإن الطاقم الفني أسند للمدرب الفرنسي فرانسوا سيكوليني بمساعدة بن عرايبي بوزيان (مدرب مساعد) و محمد بن حمو (مدرب الحراس).