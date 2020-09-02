تم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و كشفت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 7 وفيات خلال نفس الفترة، و أن 253 مريضا تماثل للشفاء.

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.158 من بينها 325 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1525 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31746 شخصا، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.

وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 12 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.