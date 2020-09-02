عاجل
325 إصابة جديدة بكورونا

325 إصابة جديدة بكورونا

أخبار الوطن
2 سبتمبر 2020 () - س.أ
0 قراءة
+ -

تم تسجيل 325 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الجزائر، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و كشفت الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار أنه تم تسجيل 7 وفيات خلال نفس الفترة، و أن  253 مريضا تماثل للشفاء. 

وخلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية لفيروس كورونا، أفاد فورار بأن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 45.158 من بينها 325 حالة جديدة، وهو ما يمثل 0.7 حالة لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما بلغ عدد الوفيات 1525 حالة، فيما بلغ عدد المتماثلين للشفاء 31746 شخصا، حسب المعطيات المقدمة من قبل الناطق الرسمي للجنة.    

وأضاف فورار أن 16 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات و 12 ولاية أزيد من 10 حالات خلال 24 ساعة الماضية، في حين أن 20 ولاية لم تسجل أي حالة.

وكشف في نفس السياق أن 35 مريضا يوجدون حاليا في العناية المركزة.

ودعا فورار بالمناسبة المواطنين الى الالتزام بإجراءات الوقاية واليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية الى جانب الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الالزامي للقناع الواقي سيما بعد اعادة فتح المساجد الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه.

في نفس السياق

كورونا : توزيع عدد الإصابات على الولايات
تسليم 41 ألف كمامة لقطاع التربية بتيزي وزو
معاقبة المسؤولين الطبيين و الإداريين لمستشفى عنابة
كورونا تطال هؤلاء اللاعبين في باريس سان جيرمان
كلمات دلالية:
كورونا

شارك مع أصدقائك

فايسبوك تويتر جووجل+ إيميل

شاركنا رأيك

دخول