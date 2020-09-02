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325 إصابة جديدة بكورونا

كورونا : توزيع عدد الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
2 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 325 إصابة جديدة و 7 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، كما تماثل 253 مريضا للشفاء.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

 الجزاءر 4.810 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  39

 

وهران : 3.565 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  26 

 

  البليدة : 3.519 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  41

 

سطيف :2.997  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  17

 

 باتنة :1.558حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  11

 

 بجاية :  1.533  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  15

 

قسنطينة :1.507 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

تيبازة : 1.261 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  8

 

 ورقلة : 1.222  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

بسكرة : 1.211 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

عنابة :  1.211  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  35 

 

المسيلة :   1.200  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12 

 

الجلفة :  1.127 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

تلمسان : 1.111 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  20

 

البويرة : 1.099  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  9

 

 الوادي : 1.056 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

تيارت : 922  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5 

 

تيزي وزو : 859   حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  18

 

بومرداس : 841  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  13 

 

تبسة : 743  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  6 

 

عينن الدفلى: 741  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

المدية : 725  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  2

 

جيجل : 718حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  12

 

مستغانم : 692  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3 

 

 الأغواط : 669 حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0 

 

عين تموشنت : 669  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 أم البواقي : 643  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  3 

 

 أدرار : 626  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

خنشلة : 576  حالة مؤكدة 

حالة جديدة : 0

 

سكيكدة : 554  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  8 

 

قالمة : 476  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

غرداية : 429 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

برج بوعريريج : 417  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

سيدي بلعباس : 405  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

تيسمسيلت : 405  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

ميلة : 369 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

بشار : 347  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0 

 

سوق أهراس : 337  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

مـعـسـكـر : 327  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  1

 

النعامة : 258 حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

 

البيض : 232  حالة مؤكدة

حالة جديدة :  0 

 

الطارف : 207  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

غليزان : 201  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  5 

 

تمنراست : 198  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

تندوف : 197  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

 الشلف : 194  حالة مؤكدة 

 حالة جديدة :  0 

 

إليزي : 124  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  0

 

  سعيدة : 69  حالة مؤكدة 

حالة جديدة :  4

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كلمات دلالية:
كورونا

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