تم تسجيل 325 إصابة جديدة و 7 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، كما تماثل 253 مريضا للشفاء.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزاءر 4.810 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 39

وهران : 3.565 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 26

البليدة : 3.519 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 41

سطيف :2.997 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 17

باتنة :1.558حالة مؤكدة

حالة جديدة : 11

بجاية : 1.533 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 15

قسنطينة :1.507 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

تيبازة : 1.261 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بسكرة : 1.211 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

عنابة : 1.211 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 35

المسيلة : 1.200 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

الجلفة : 1.127 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

تلمسان : 1.111 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 20

البويرة : 1.099 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 9

الوادي : 1.056 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تيارت : 922 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تيزي وزو : 859 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 18

بومرداس : 841 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 13

تبسة : 743 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 6

عينن الدفلى: 741 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

المدية : 725 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 2

جيجل : 718حالة مؤكدة

حالة جديدة : 12

مستغانم : 692 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

الأغواط : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

أم البواقي : 643 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 3

أدرار : 626 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

خنشلة : 576 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سكيكدة : 554 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 8

قالمة : 476 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غرداية : 429 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

ميلة : 369 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

بشار : 347 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سوق أهراس : 337 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 1

النعامة : 258 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4

البيض : 232 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الطارف : 207 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

غليزان : 201 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 5

تمنراست : 198 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

تندوف : 197 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

الشلف : 194 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

إليزي : 124 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 0

سعيدة : 69 حالة مؤكدة

حالة جديدة : 4