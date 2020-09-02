كورونا: توزيع عدد الإصابات على الولايات
تم تسجيل 325 إصابة جديدة و 7 وفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، كما تماثل 253 مريضا للشفاء.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر 4.810 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 39
وهران : 3.565 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 26
البليدة : 3.519 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 41
سطيف :2.997 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 17
باتنة :1.558حالة مؤكدة
حالة جديدة : 11
بجاية : 1.533 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 15
قسنطينة :1.507 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
تيبازة : 1.261 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
ورقلة : 1.222 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بسكرة : 1.211 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
عنابة : 1.211 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 35
المسيلة : 1.200 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
الجلفة : 1.127 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تلمسان : 1.111 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 20
البويرة : 1.099 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 9
الوادي : 1.056 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تيارت : 922 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تيزي وزو : 859 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 18
بومرداس : 841 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 13
تبسة : 743 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 6
عينن الدفلى: 741 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
المدية : 725 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 2
جيجل : 718حالة مؤكدة
حالة جديدة : 12
مستغانم : 692 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
الأغواط : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
عين تموشنت : 669 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
أم البواقي : 643 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 3
أدرار : 626 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
خنشلة : 576 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سكيكدة : 554 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 8
قالمة : 476 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غرداية : 429 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
برج بوعريريج : 417 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سيدي بلعباس : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
تيسمسيلت : 405 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
ميلة : 369 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
بشار : 347 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سوق أهراس : 337 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
مـعـسـكـر : 327 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 1
النعامة : 258 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4
البيض : 232 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الطارف : 207 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
غليزان : 201 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 5
تمنراست : 198 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
تندوف : 197 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
الشلف : 194 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
إليزي : 124 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 0
سعيدة : 69 حالة مؤكدة
حالة جديدة : 4