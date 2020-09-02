وفاة شخص بواد تادينارت وطرق مقطوعة في دائرتي العقلة والشريعة

شهدت بلديات دائرتي الشريعة والعقلة جنوبي غرب عاصمة الولاية تبسة مساء الاربعاء امطار طوفانية ادت الى شل حركة المرور نهائيا وتسجيل وفاة شخص بواد تادينارت ببجن.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فان السيول المفاجئة في واد تادينارت بلديةبجن في مثلث حدود ام البواقي وخنشلة وتبسة جرفت شخص الى مسافة تجاوزت 30 كم ليلقى حتفه في ظل غزارة الامطار بكامل المنطقة التي شملت العقلة والمزرعة والشريعة وبجن اين تدخلت وحدات الحماية المدنية في عدة احياء حضرية ومناطق ريفية لمساعدة المواطنين بعدما توقفت حركة المرور نهائيا على مستوى الطريق الوطني رقم 83 ،بين خنشلة والشريعة وتبسة لعدة ساعات وانتظار طوابير سواق المركبات الى غاية توقف الامطار وانخفاض منسوب الاودية التي تحولت عن مسارها في اتجاه مناطق ريفية على غرار بئر التراب بالعقلة ومشنتل ومناطق ريفية في بلديتي المزرعة وبجن .

وأعرب سكان العقلة ببئر التراب وبجانب توزيع الوقود نفطال عن تخوفهم من تكرار خطر الفياضانات السنوية بعدما تحول الطريق المعبد الى نقمة والوضعية التي اعدت بشأنها عدة تقارير تقنية وادارية ولا تزال حبيسة ادراج مكتبات لإدارات المعنية .

وعلمت "الخبر" ان مصالح الحماية المدنية أعلنت حالة طوارئ بمواقع الفياضانات مطالبة المواطنين من عدم المجازفة بالرعي والحركة في مناطق تجمع مياه الامطار والأودية الخطيرة