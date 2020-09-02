وفاة شخص بوادي تادينارت وطرق مقطوعة في دائرتي العقلة والشريعة

شهدت بلديات دائرتي الشريعة والعقلة جنوبي غرب عاصمة الولاية تبسة مساء الأربعاء أمطارا طوفانية أدت إلى شل حركة المرور نهائيا وتسجيل وفاة شخص بوادي تادينارت ببجن.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات فإن السيول المفاجئة في وادي تادينارت بلدية بجن في مثلث حدود أم البواقي وخنشلة وتبسة جرفت شخص إلى مسافة تجاوزت 30 كم ليلقى حتفه في ظل غزارة الأمطار بكامل المنطقة التي شملت العقلة والمزرعة والشريعة وبجن أين تدخلت وحدات الحماية المدنية في عدة أحياء حضرية ومناطق ريفية لمساعدة المواطنين بعدما توقفت حركة المرور نهائيا على مستوى الطريق الوطني رقم 83، بين خنشلة والشريعة وتبسة لعدة ساعات وانتظار طوابير سواق المركبات إلى غاية توقف الأمطار وانخفاض منسوب الأودية التي تحولت عن مسارها في اتجاه مناطق ريفية على غرار بئر التراب بالعقلة ومشنتل ومناطق ريفية في بلديتي المزرعة وبجن .

وأعرب سكان العقلة ببئر التراب وبجانب توزيع الوقود نفطال عن تخوفهم من تكرار خطر الفياضانات السنوية بعدما تحول الطريق المعبد الى نقمة والوضعية التي اعدت بشأنها عدة تقارير تقنية وادارية ولا تزال حبيسة ادراج مكتبات لإدارات المعنية .

وعلمت "الخبر" ان مصالح الحماية المدنية أعلنت حالة طوارئ بمواقع الفياضانات مطالبة المواطنين من عدم المجازفة بالرعي والحركة في مناطق تجمع مياه الامطار والأودية الخطيرة