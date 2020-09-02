انتشل اليوم الأربعاء، أعوان الحماية المدنية جثة غريق 17 سنة من شاطئ العربي بن مهيدي المركز رقم 1 بسكيكدة .

الغريق ينحدر من ولاية أم البواقي ويعد المتوفي الثاني من الولاية المذكورة.

وحسب الحماية المدنية فان الغريق قد توفي داخل البحر الذي كان هائجا.

جثة الضحية حولت إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى سكيكدة، وتجدر الإشارة أن عدد الغرقى لهذا الموسم يفوق الـ20 حالة موزعة على الشواطئ المحروسة والغير محروسة والوديان والبرك المائية.

ولم يسبق للحماية المدنية وان سجلت مثل هذا الرقم لعشرية كاملة.