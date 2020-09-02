فقدت الساحة الجمعوية بالجزائر، اليوم، أحد الوجوه النسائية البارزة في النضال من أجل ترسيخ دور المرأة في التنمية و مكافحة العنف الممارس ضد النساء منيرة حداد المولودة بوراوي بعنابة بعد معاناة طويلة مع مرض عضال.

أسسست السيدة حداد جمعية أفاد التي تعنى بمساهمة المرأة في تطوير المجتمع في مختلف مجالات الحياة ، و أسست دار الانسانية بعنابة لإيواء النساء ضحايا العنف ، كما كانت لها مساهمات في الصحافة من خلال عملها كمراسلة ليومية لوماتان في التسعينات، و ساهمت في انشاء مراكز تدريب النساء بالمناطق المحررة في الصحراء الغربية، إلى جانب جهودها في اثراء القوانين المتعلقة بحماية المرأة و الطفل لدى وكالات الأمم المتحدة.