ستستأنف خدمات النقل الجامعي بجامعتي سعد دحلب بالصومعة وعلي لونيسي بالعفرون في البليدة اعتبارا من السبت القادم، حسبما علم اليوم الأربعاء من مدير الخدمات الجامعية للعفرون هنين فيصل.

وأوضح هنين أن خدمة النقل الجامعي لفائدة الطلبة ستستأنف اعتبارا من السبت الـ5 سبتمبر و ذلك عبر خطي جامعة سعد دحلب اتجاه جامعة العفرون و محطة القطار العفرون باتجاه جامعة العفرون.

وأضاف أنه سيتم علاوة على هذه الخدمة توفير كذلك للطلبة (الماستر2 و الدكتوراه) المزاولين دراستهم بجامعة علي لونيسي البليدة 2 و المعنيين بتحضير مذكرات التخرج خدمة الإيواء على مستوى الإقامات الجامعية العفرون ذكور و إناث و ذلك ابتداءا من الـ5 سبتمبر.

وأكد ذات المصدر على ضرورة احترام الطلبة المستعملين لحافلات النقل الجامعي إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من جائحة كورونا و ذلك بارتداء الكمامات و عدم ركوب أكثر من 25 طالب بالحافلة.

وأوضح ذات المسؤول أن هذه الاجراءات تأتي تنفيذا لتعليمات مدير جامعة العفرون، خالد رامول، الذي أكد على ضرورة حرص كل المسؤولين على التطبيق الصارم للبروتوكول الخاص الذي وضعته الخلية المحلية للجامعة لضمان إجراءات التباعد الاجتماعي و احترام قواعد السلامة لكل الأسرة الجامعية بهدف ضمان عودة أمنة لمقاعد الدراسة.

واستنادا لما ذكرته خلية الاتصال على مستوى هذه المؤسسة الجامعية, فقد ألزم كذلك مدير الجامعة خلال زيارة عمل و تفقد قام بها مؤخرا لمختلف الكليات و الأمانة العامة للوقوف على مستوى تقدم التحضيرات الخاصة للوقاية من كوفيد-19 عمداء الكليات بفتح قاعات الإعلام الآلي و الانترنت للطلبة الذين لم يستطيعوا الولوج إلى أرضية التعليم عن بعد بهدف تحصيل و تحميل المحاضرات الموجودة على الأرضية.

كما أعطى مدير الجامعة تعليمات صارمة تقضي بأن كل استعمال لقاعات الانترنت يكون وفق بروتوكول وقائي صارم يحترم إجراءات التباعد الجسدي و قواعد السلامة لتفادي انتقال الفيروس, علما أنه تم تزويد كافة الكليات بقاعات إعلام آلي زودة

بالانترنت تضم كل المحاضرات و الأعمال الموجهة و التطبيقية المنشورة على أرضية التعليم عن بعد منذ شهر مارس الماضي، أضاف المصدر.