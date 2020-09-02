مدّد اللاعب الدولي الجزائري السابق، وليد مسلوب، عقده مع نادي أم صلال لموسم إضافي، حسبما أعلنه اليوم الأربعاء الفريق الناشط في بطولة الدرجة الأولى القطرية لكرة القدم، عبر حسابه الرسمي على تويتر.

والتحق مسلوب (35 سنة), بالبطولة القطرية في شهر جانفي الفارط بموجب عقد يمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد، بعدما تم تسريحه بالتراضي من قبل نادي لانس، الصاعد الجديد إلى الرابطة الفرنسية الأولى.

وبهذا يسير اللاعب صاحب السبع مباريات دولية مع المنتخب الجزائري أغلبها في عهد الناخب الوطني السابق، الفرنسي كريستيان غوركوف، على خطى مواطنه أيوب عزي.

ومدّد المدافع السابق لمولودية الجزائر (الرابطة المحترفة الأولى) عقده لمدة سنتين إلى غاية عام 2022 مع ام صلال الذي التحق بصفوفه في جتنفي الفارط.

وضمن نادي أم صلال بقاءه بصعوبة في الموسم المنصرم 2019-2020 من البطولة القطرية، باحتلاله الصف العاشر في الترتيب العام برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن متذيل الترتيب نادي الخور، هذا الأخير ضمن مقعده في قسم الأضواء بعد مروره عبر مباريات السد.

ويستهل نادي أم صلال موسم 2020-2021 يوم الجمعة المقبل بالتنقل لمواجهة نادي الدحيل المتوج بلقب بطل قطر، على الساعة 16 :15 سا بالتوقيت الجزائري.