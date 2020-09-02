علق سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني لأول مرة على قضية رحيل ليونيل ميسي عن برشلونة هذا الصيف معتبرا ذلك خسارة كبيرة للجميع معبرا في ذات الوقت عن امله في بقاء النجم الارجنتيني في "الليغا".

وقد أعلن ميسي تمرده على برشلونة بالفعل بعدما رفض العودة إلى التدريبات خلال الجولة التحضيرية للموسم تحت قيادة المدرب الجديد رونالد كومان، وأرسل بوروفاكس إلى إدارة النادي الكاتالوني وأبلغهم بنيته في مغادرة كامب نو هذا الصيف.

ومنذ ذلك الحين، ارتبط اسم ليونيل ميسي ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى مانشستر سيتي الذي ينوي التعاقد معه بشرط واحد فقط وهو أن يطلق البارسا سراحه دون أي رسوم نقل.

وقال سيرجيو راموس في تصريحاته التي نقلتها إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن الأزمة بين ليو ميسي وبرشلونة: "لميسي الحق في تقرير مستقبله، ولا أعرف ما إذا كان يفعل ذلك بأفضل طريقة ممكنة".

وأضاف راموس: "ميسي يجعل الليغا وفريقه ومباريات الكلاسيكو أفضل، ورحيله عن برشلونة سيكون خسارة كبيرة للجميع".