أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أنه بصدد التصريح في وقت قريب لإجراء اختبارات على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا.

وقال قوجة للصحفيين اليوم الخميس: "تلقينا طلبا لاختبار اللقاح المطور في روسيا. أعتقد أنه سيتم منح تصريح لذلك قريبا".



وأشار قوجة إلى أن بلاده تختبر حاليا لقاحين محليي الصنع، مضيفا أن اختبارات كهذه تجرى في تركيا على المتطوعين فقط.



وكان ألكسندر غينتسبورغ مدير مركز غامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة الذي طور لقاح "سبوتنيك V" أعلن الثلاثاء الماضي، أن حملة التطعيم من فيروس كورونا في العاصمة موسكو ستنطلق في 5 سبتمبر.



يذكر أن وزارة الصحة الروسية سجلت اللقاح في 11 أوت الماضي ليصبح أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد في العالم.