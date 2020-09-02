أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وشملت الحركة انهاء مهما 5 امناء عامين وتعيين 13 أمين عام جديد بالولايات حسب بيان لرئلسة الجمهورية الآتية أسماؤهم :

- بوقارة رشيد (ولاية خنشلة)

- عزالدين بوطارة (ولاية جيجل)

- لعرج بن عدان (ولاية ورقلة)

- معمر مرين (ولاية عين تموشنت)

- بوعيطة الطاهر (ولاية تبسة)

كما تم تعيين كل من السيدات والسادة أمناء عامين والآتية أسماؤهم :

- تيار محمد (ولاية البليدة)

- بوزيان العربي (ولاية تبسة)

- دحماني محمد (ولاية تيارت)

- ميلود فلاحي (ولاية تيزي وزو)

- حموش جمال الدين (ولاية الجزائر)

- عبد الكريم بن قويدر (ولاية جيجل)

- مكي قدور (ولاية سطيف)

- تلي خيرة (ولاية قالمة)

- بن يوسف أحمد (ولاية ورقلة)

- سعيد خليل (ولاية سوق أهراس)

- مجوبي سامي (ولاية عين تموشنت)

- وريبة نجاة (ولاية غليزان)

- فارصي الحاج (ولاية خنشلة).