الرئيس تبون يجري حركة في سلك الأمناء العامين للولايات
أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، حركة جزئية في سلك الأمناء العامين للولايات، حسب ما افاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وشملت الحركة انهاء مهما 5 امناء عامين وتعيين 13 أمين عام جديد بالولايات حسب بيان لرئلسة الجمهورية الآتية أسماؤهم :
- بوقارة رشيد (ولاية خنشلة)
- عزالدين بوطارة (ولاية جيجل)
- لعرج بن عدان (ولاية ورقلة)
- معمر مرين (ولاية عين تموشنت)
- بوعيطة الطاهر (ولاية تبسة)
كما تم تعيين كل من السيدات والسادة أمناء عامين والآتية أسماؤهم :
- تيار محمد (ولاية البليدة)
- بوزيان العربي (ولاية تبسة)
- دحماني محمد (ولاية تيارت)
- ميلود فلاحي (ولاية تيزي وزو)
- حموش جمال الدين (ولاية الجزائر)
- عبد الكريم بن قويدر (ولاية جيجل)
- مكي قدور (ولاية سطيف)
- تلي خيرة (ولاية قالمة)
- بن يوسف أحمد (ولاية ورقلة)
- سعيد خليل (ولاية سوق أهراس)
- مجوبي سامي (ولاية عين تموشنت)
- وريبة نجاة (ولاية غليزان)
- فارصي الحاج (ولاية خنشلة).