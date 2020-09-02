قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط تعافى بنسبة كبيرة تبلغ 90% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.



وأضاف الوزير الروسي أن موسكو ستقترح على مجموعة أوبك بلس اتخاذ موقف حيال هذا الاتجاه في إطار الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط.



وتوقع نوفاك تعافيا كاملا للطلب على النفط في وقت ما من العام المقبل، لكنه لم يستبعد حدوث مخاطر من موجة ثانية لجائحة كورونا.



وقال "سنتابع الوضع ونحقق التوازن لإنتاج النفط مع تعافي الاقتصاد العالمي.. نأمل أن يتعافى الطلب سريعا".