على إثر التساقط الغزير للأمطار عبر مختلف ولايات الوطن ، تدخلت وحدات الحماية المدنية على مستوى عدة مناطق، حيث تمكنت من إنقاذ أشخاص كانوا في وضعية خطيرة جراء محاصرتهم بمياه الأمطار حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية على مستوى ولايات تبسة ، باتنة، أم البواقي، المسيلة، الجلفة و تيسمسيلت ، من أجل إنقاد ومساعدة الأشخاص العالقين بسبب السيول او إرتفاع منسوب المياه الأودية، وكذا القيام بعمليات امتصاص المياه المتسربة لبعض السكنات، وللأسف نقل جثة 01 شخص متوفي جرفته السيول.



اما بولاية تبسة حسب البيان، فقد تم ببلدية بجن انتشال جثة 01 شخص ذا 23 سنة متوفي جرفته سيول مياه واد تدينارت على اثر ارتفاع منسوبه.



وفي ببلدية الشريعة تم القيام بعملية امتصاص مياه الأمطار المتسربة بداخل 04 منازل بحي مخلوف، وكذا إمتصاص مياه متسربة على مستوى 07 منازل بالأحياء التالية: تليجان - الضلعة- مخلوفي - القرية.