نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 25 أوت إلى 01 سبتمبر الجاري عمليات عديدة، في إطار محاربة الإرهاب و الجريمة المنظمة، أسفرت عن نتائج نوعية "تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة المستمرة والاستعداد الدائم للقوات المسلحة عبر مختلف ربوع الوطن".

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء أنه إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات بحث وتمشيط بكل من تبسة والمدية والشلف والجلفة 11 قنبلة تقليدية الصنع فيما تم توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بكل من ورڨلة وتلمسان.

أما في سياق محاربة التهريب والجريمة المنظمة فقد حجز حرس الحدود كمية ضخمة من الكيف المعالج تقدر بـ 04 قناطير و86.75 كيلوغرام خلال دورية بحث وتفتيش قرب منطقة جنين بورزق بولاية النعامة فيما حجزت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي ببني ونيف ولاية بشار كمية أخرى من نفس المادة تقدر بثلاثة قناطير.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ومصالح الدرك الوطني وحرس الحدود وحرس السواحل خلال عمليات متفرقة بكل من تلمسان والنعامة ووهران وغليزان وبجاية وبشار 06 تجار مخدرات وحجزت أربعة قناطير و13 كيلوغراما من الكيف المعالج.

كما أوقفت مفارز مشتركة أخرى للجيش الوطني الشعبي بكل من وهران وسكيكدة وميلة وسطيف وبسكرة وورڨلة والوادي 17 شخصا وحجزت 75414 قرص مهلوس و6.4 أطنان من مادة التبغ و36960 حزمة من الألعاب النارية و1344 وحدة من مختلف المشروبات. كما ضبط حراس السواحل خمسة أجهزة لصيد المرجان بطريقة غير شرعية و18 كيلوغراما من المرجان بكل من القالة وعنابة.

وبكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 103 أشخاص وحجزت شاحنتين و 26 مركبة رباعية الدفع و78 مولدا كهربائيا و49 مطرقة ضغط و06 أجهزة كشف عن المعادن و90 كيسا من خليط الحجارة وخام الذهب و4.5 كيلوغرام من مادة TNT و36 مترا من الفتيل الصاعق ومعدات أخرى مختلفة تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب بالإضافة إلى 16.45طن من المواد الغذائية و15 طن من مادة الإسمنت الموجهة للتهريب فيما تم حجز كميات من الوقود تقدر بـ20256 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف وتمنراست. من جهة أخرى تمكن حرس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 172 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران وتلمسان وجيجل وعنابة والطارف فيما تم توقيف 45 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وأدرار.